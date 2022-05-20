Amazfit GTR 2 New Version поступит в продажу 23 мая

Сегодня было объявлено что умные часы Amazfit GTR 2 New Version будут представлены в Индии 23 мая. Новая версия Amazfit GTR 2 является продолжением модели GTR 2, которая была запущена еще в 2020 году.

Между новой версией Amazfit GTR 2 и ее предшественником есть некоторые различия в дизайне и функциях. Тем не менее, многие технические характеристики обеих моделей остались прежними. Новые умные часы будут оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с 2,5D-стеклом и яркостью до 450 нит. Смарт-часы имеют корпус из алюминиевого сплава с двумя вариантами цвета силиконового ремешка. Силиконовые ремешки новой модели представлены в сером и черном цветах. Новая модель имеет устойчивое к царапинам алмазоподобное углеродное покрытие и будет поддерживать устройства Android и iOS.

Новая версия Amazfit GTR 2 предлагает более 90 спортивных режимов, предоставляя пользователям широкий выбор вариантов упражнений. Есть несколько датчиков для измерения насыщения крови кислородом и других характеристик здоровья, а также акселерометр, гироскоп, датчик давления воздуха и геомагнитный датчик. Amazfit GTR 2 New Version имеет 3 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 471 мАч обеспечивает до 14 дней автономной работы. Аккумулятор может работать до 38 дней при обычном использовании, в то время как интенсивное использование дает около 6 дней автономной работы.
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