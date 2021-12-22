Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3 получают второе крупное обновление

Amazfit в настоящее время занимается рассылкой второго крупного обновления для своих последних умных часов - GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3. В случае GTR 3 Pro новое обновление, которое сейчас развертывается, включает в себя мини-приложение GoPro в магазине приложений Zepp, добавление индикатора состояния фонового приложения на циферблатах, добавление функции блокировки экрана в центре управления, ручная калибровка высоты, а также обычные улучшения стабильности системы и исправление некоторых известных ошибок.

Amazfit GTS 3 получает версию прошивки 7.30.3.1 с тем же списком изменений. Единственная особенность, уникальная для GTR 3 Pro, - это магазин приложений, поэтому, когда добавляются новые приложения, они не применяются к GTS 3 или GTR 3.