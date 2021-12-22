Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro и GTS 3 получают второе крупное обновление

Amazfit в настоящее время занимается рассылкой второго крупного обновления для своих последних умных часов - GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3. В случае GTR 3 Pro новое обновление, которое сейчас развертывается, включает в себя мини-приложение GoPro в магазине приложений Zepp, добавление индикатора состояния фонового приложения на циферблатах, добавление функции блокировки экрана в центре управления, ручная калибровка высоты, а также обычные улучшения стабильности системы и исправление некоторых известных ошибок.

Amazfit GTS 3 получает версию прошивки 7.30.3.1 с тем же списком изменений. Единственная особенность, уникальная для GTR 3 Pro, - это магазин приложений, поэтому, когда добавляются новые приложения, они не применяются к GTS 3 или GTR 3.
Комментарии и отзывы Amazfit GTR 3
Рендер смарт-часов Motorola Moto Watch 100…
Рендер смарт-часов Motorola Moto Watch 100Ожидается, что в этом году Motorola выпустит несколько умных часов, одним из которых является Moto Watch …
Samsung Galaxy Watch4 LTE c поддержкой eSIM поступили в прод…
Samsung Galaxy Watch4 LTE c поддержкой eSIM поступили в продSamsung объявила о старте продаж Galaxy Watch4 Classic и Galaxy Watch4 с поддержкой LTE. Благодаря функци…
Samsung запускает Galaxy Watch4 PXG Gold Edition в Южной Кор…
Samsung запускает Galaxy Watch4 PXG Gold Edition в Южной КорSamsung выпустила новую специальную версию своих Galaxy Watch4 в сотрудничестве с корейским гольф-брендом…
Withings ScanWatch Horizon - часы для дайвинга…
Withings ScanWatch Horizon - часы для дайвингаКомпания Withings запустила новую версию умных часов ScanWatch Horizon для дайвинга. В корпус аналоговых …
Смарт-часы Huawei Watch D окажутся недешевыми…
Смарт-часы Huawei Watch D окажутся недешевымиКитайские источники раскрыли цену на смарт-часы Huawei Watch D, которые еще не были представлены официаль…
На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-просл…
На часах с Wear OS 2 запустили YouTube Music с оффлайн-прослУ нас просто шикарные новости — сервис YouTube Music запускается на некоторых умных часах Wear OS 2 с сег…
Amazfit представляет новый фирменный стиль и новую идеологию…
Amazfit представляет новый фирменный стиль и новую идеологиюAmazfit, один из ведущих производителей на рынке носимых устройств и интеллектуальных технологий, пред…
Фитнес-браслет Amazon Halo View оценен в $80…
Фитнес-браслет Amazon Halo View оценен в $80Компания Amazon пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Halo View, который похож на Halo Band, но …
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Лучшие умные часы. OPPO Watch 46ммЛучшие умные часы. OPPO Watch 46мм
Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давленияОбзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления
Лучшие умные часы. Amazfit GTS 2 miniЛучшие умные часы. Amazfit GTS 2 mini
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor