Amazfit GTR 3 Pro получил функцию автоматического мониторинга артериального давления

Компания Huami выпустила новую функцию для умных часов Amazfit GTR 3 Pro, которая добавляет поддержку автоматического мониторинга артериального давления в ночное время за счет комбинации мониторинга сна и мониторинга артериального давления.

Умные часы Amazfit GTR 3 Pro используют высокоточный оптический датчик PPG для контроля артериального давления и могут обеспечивать непрерывный мониторинг без какого-либо дискомфорта для пользователя. С помощью алгоритма он может анализировать данные, собранные для режима сна пользователя, а также для мониторинга артериального давления , и может предоставлять результаты, которые могут быть полезны для улучшения здоровья пользователя.

Помимо мониторинга сна и мониторинга артериального давления, умные часы также поддерживают 24-часовой мониторинг уровня кислорода в крови и мониторинг сердечного ритма, а также поддержку более 150 режимов для отслеживания тренировок.