Amazfit GTR / GTS 2e запущен в Китае

Huami выпустила две новые умные устройства в Китае. Эти устройства получили название Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e, по внешнему виду точно такие же, как и обычные модели, но с некоторыми незначительными изменениями под капотом.

У обоих часов цена идентична, 122 доллара США. Часы уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу с 24 декабря.

Недавно представленные Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e дешевле стандартных Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2, но они предлагают гораздо лучшее время автономной работы с такой же емкостью, так как у них нет Wi-Fi модуля.

Компания Huami заявляет, что на Amazfit GTR 2e время автономной работы составляет 24 дня при нормальном использовании и колоссальные 45 дней в базовом режиме часов. А обычный Amazfit GTR 2 с той же батареей емкостью 471 мАч, проработает 14 и 38 дней в этих двух режимах соответственно.

Комментарии и отзывы Amazfit GTR / GTS
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