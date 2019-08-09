Amazfit GTR и его функции

Время автономной работы Amazfit GTR, в зависимости от типа использования, составляет до 24 дней. В списке возможностей гаджета — 12 режимов для занятий разными видами спорта, пульсометр, барометр, функция отслеживания качества сна и круглосуточный мониторинг сердечного ритма.Умные часы оснастили ярким AMOLED-экраном диаметром 47 мм, прикрытым устойчивым к царапинам стеклом Gorilla Glass 3. Корпус гаджета выполнен в классическом дизайне: он одинаково хорошо подойдет к деловой или спортивной одежде. Новинка не боится пробежек под дождём или занятий в бассейне: по заявлению производителя, корпус устройства защищен от попадания воды при погружении на глубину до 50 метров.Стоимость новинки составит 198 долларов.