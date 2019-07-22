Amazfit GTR с NFC

Еще одним преимуществом модели стала автономность: 12 дней в смешанном режиме, 34 дня в режиме ожидания и 22 часа с активным GPS для младшей модели и 24/74 дня и 40 часов для старшей. Предусмотрен датчик считывания частоты сердечного ритма, набор программ для занятий спортом. Кастомизация интерфейса позволяет выбрать один из сотни циферблатов.Топовые часы предлагают AMOLED-дисплей с плотностью пикселей 326 ppi (1,2’’ и 1,39’’ в зависимости от модели 42 или 47 мм, разрешение 390 х 390 и 454 х 454 точки соответственно) в металлическом корпусе, защищенном от воды (5 АТМ), и кожаным ремешком. Часы оснащены современным набором беспроводных подключений: Bluetooth 5.0 LE, GPS и даже NFC для работы с Mi Pay.Стоимость новинки составит 9200 тысяч рублей.