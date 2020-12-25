Amazfit GTS 2 Mini доступен за 95 долларов США

Amazfit GTS 2 Mini - новейшие умные часы от Huami.

После презентации в Китае, компания объявила о выпуске его на мировые рынки по цене 99 долларов. Теперь же умные часы Amazfit GTS 2 Mini стали доступны индийских берегов.

Amazfit GTS 2 Mini - это разбавленная версия обычного Amazfit GTS 2, который также недавно дебютировал в Индии за 176$. Основные различия между мини и обычными вариантами заключаются в том, что первый легче по весу, имеет меньший AMOLED-дисплей, только 70+ спортивных режимов и не имеет ни внутренней памяти для музыки, ни динамика для звонков.