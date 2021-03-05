Amazfit GTS 2 mini получил поддержку Amazon Alexa через обновление OTA

Amazfit запустила GTS 2 mini в Индии еще в декабре 2020 года. На момент запуска у него не было встроенных функций помощника Amazon Alexa. Теперь смарт-часы получили эту функцию через обновление OTA в Индии.

Пользователи умных часов теперь получают поддержку Alexa через обновление OTA. После обновления прошивки носимого устройства до последней версии пользователи могут отправлять голосовые команды в Alexa AI Assistant через свои умные часы. Также владельцы могут воспроизводить музыку, устанавливать будильник, предоставлять прогнозы погоды, получать обновления трафика и делать многое другое с помощью Alexa.
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