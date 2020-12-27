Amazfit GTS 2 mini с монитором SpO2 доступен для предварительного заказа

Умные часы Amazfit GTS 2 mini теперь доступны для предварительного заказа в Индии. Носимое устройство можно заказать в интернет-магазине Amazfit India или на Amazon. Умные часы оснащены 1,55-дюймовым цветным сенсорным AMOLED-дисплеем и встроенным GPS.

Amazfit GTS 2 mini также имеет функцию постоянного отображения и более 70 спортивных режимов. Носимое устройство весит 19,5 грамма и имеет более 50 тем оформления циферблата. Он также включает в себя оптический датчик PPG для круглосуточного мониторинга сердечного ритма.

Amazfit GTS 2 mini комплектуется аккумулятором емкостью 220 мАч, который, как утверждается, обеспечивает до 14 дней обычного использования без подзарядки. Он включает в себя мониторинг качества сна, отслеживание менструального цикла и мониторинг стресса. Он поддерживает подключение по Bluetooth и совместим с устройствами под управлением как минимум Android 5.0 или iOS 10.0. Также есть встроенная функция GPS.
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