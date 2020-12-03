Amazfit Pop Pro запущен в Китае со встроенным GPS

Huami анонсировала в Китае две новые умные часы. Один из них - Aamzfit GTS 2 Mini, а вторая модель под названием Amazfit Pop Pro. Эти новые устройства представляет собой более совершенный вариант недавно выпущенного Amazfit Pop.

Amazfit Pop выпущенный в Китае - это не что иное, как Amazfit Bip U, доступный на мировых рынках. Точно так же недавно представленный Amazfit Pop Pro на самом деле является еще не выпущенным Amazfit Bip U Pro. Вариант Pro имеет те же характеристики, что и обычная модель, с некоторыми бонусными функциями, такими как встроенный GPS для отслеживания активности, компас и микрофон для голосового помощника Xiaomi Xiao AI.

Помимо вышеупомянутых отличий, последняя модель от Huami - это Amazfit Pop, оснащен 1,43-дюймовым TFT дисплеем с разрешением экрана 320 x 305 пикселей на дюйм. Экран дополнительно защищен стеклом 2.D с покрытием против отпечатков пальцев.

Что касается функций, он поддерживает 60+ спортивных режимов, 50+ циферблатов, мониторинг сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг сна, мониторинг стресса, мониторинг менструального цикла, автоматическое определение упражнений и оценку PAI.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 225 мАч, со слов производителя, этого хватит обеспечивать до 9 дней автономной работы при полной зарядке. Amazfit Pop Pro продается за 61$ и уже доступен для предварительного заказа в Китае. Он доступен в трех цветах: черный карбон, вишневый порошок и сосновый зеленый. Также умные часы должны появиться на международных рынках как Amazfit Bip U Pro, поскольку они уже прошли сертификацию Bluetooth.
Комментарии и отзывы Amazfit Pop Pro
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