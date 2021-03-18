Amazfit T-Rex Pro представят 23 марта

Некоторое время назад компания Huami официально сообщила, что планирует показать что-то новое 23 марта, после чего появились данные от инсайдеров, что производитель планирует показать новые умные часы под брендом Amazfit. Вскоре появились тизеры умных часов Amazfit T-Rex Pro, которые, судя по всему, совсем скоро должны будут официально представлены. Более того, прямо перед запуском, возможно, по ошибке, производитель добавил на AliExpress страницу с предварительным заказом часов, которую потом достаточно оперативно убрали. Но пользователям удалось увидеть, что часы получат 1,3-дюймовый дисплей с разрешением 360 на 360 точек, при этом есть множество датчиков активности и прочие важные элементы. А вот стоимость пока что не оглашали.