Amazfit Verge Lite: смарт-часы с 1.3-дюймовым AMOLED-дисплеем и ценником в $72

Компания Huami анонсировала Lite-версию популярных смарт-часов Amazfit Verge.

Часы получили пластиковый корпус (вес 46 г) с защитой от воды IP68 и силиконовым ремешком. Их оснастили 1.3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360×360 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Экран прикрыт специальным олеофобным покрытием, которое по словам производителя, будет лучше защищать от отпечатков пальцев.

Объём аккумулятора Amazfit Verge Lite не раскрыли. По словам компания, его должно хватить до 20 дней работы устройства в обычном режиме и до 40 часов при включённом GPS. Новинка также получила 11 разных режимов для занятий спортом, датчик сердцебиения и Bluetooth 5.0. Модулей Wi-Fi и NFC в Lite-версии нет.

Amazfit Verge Lite появятся 24 июня с ценником в 72 доллара США. В наличии будет две расцветки корпуса: серая и белая.