Amazfit готовит умные наушники и часы

У Huami завтра должно пройти мероприятие в Китае, и производитель подтвердил, что анонсирует новую операционную систему и новый набор микросхем для умных часов. Оказывается, если верить информации инсайдеров, будет глобальный запуск новой пары наушников Amazfit, а также мы увидим новые умные часы серии Amazfit GTR 2 и GTS 2. Официальный аккаунт Amazfit Global в Twitter сообщил, что анонсирует новую пару наушников, которые должны стать преемниками ZenBuds и будут иметь функции для здоровья, такие как определение осанки и напоминание о малоподвижности. Компания Amazfit также сообщила, что наушники будут иметь активное шумоподавление и отслеживание занятий спортом.

Стоит сказать, что на текущий момент на рынке нет наушников, которые могут похвастаться чем-то подобным, так что потенциальный покупатель получает определённое преимущество и может, соответственно, следить за здоровьем более эффективно. Huami также должна анонсировать новые умные часы, которые войдут в семейство Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2. Напомним, что в семействе GT второго поколения уже шесть умных часов. Наряду с Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2 есть также Amazfit GTS 2 Mini, Amazfit GTS 2e, Amazfit GTR 2e и Amazfit GTR 2 eSIM. Остаётся лишь надеяться, что производитель покажет действительно качественное решение, которое будет конкурировать с другими гаджетами на рынке не только своей низкой стоимостью, но и другими преимуществами. Благо, релиз состоится уже совсем скоро.