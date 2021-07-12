Amazfit готовит умные наушники и часы

Стоит сказать, что на текущий момент на рынке нет наушников, которые могут похвастаться чем-то подобным, так что потенциальный покупатель получает определённое преимущество и может, соответственно, следить за здоровьем более эффективно. Huami также должна анонсировать новые умные часы, которые войдут в семейство Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2. Напомним, что в семействе GT второго поколения уже шесть умных часов. Наряду с Amazfit GTS 2 и Amazfit GTR 2 есть также Amazfit GTS 2 Mini, Amazfit GTS 2e, Amazfit GTR 2e и Amazfit GTR 2 eSIM. Остаётся лишь надеяться, что производитель покажет действительно качественное решение, которое будет конкурировать с другими гаджетами на рынке не только своей низкой стоимостью, но и другими преимуществами. Благо, релиз состоится уже совсем скоро.