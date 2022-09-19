Amazfit и ФК Динамо запускают умные часы линейки GTS 4 и GTR 4

Бренд Amazfit и ФК Динамо объявили о партнерстве в честь запуска носимых устройств серий GTS и GTR четвертого поколения.

Новые устройства стали еще лучше по сравнению с предыдущими версиями. Часы обеспечивают более точное определение вашего местоположения, благодаря двухдиапазонной антенне GPS с круговой поляризацией. Новинки предлагают до 150 спортивных режимов.

Модели серий GTR 4 и GTS 4 оснащены оптическим сенсором BioTracker 4.0 PPG, который отслеживает больше данных пользователя. Улучшена функция отслеживания мониторинга здоровья и многое другое.

Носимые устройства Amazfit GTR 4 и GTS 4 поступили в продажу по цене 13990 рублей.