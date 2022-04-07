Amazfit представила новую версию часов GTS 2 Mini

Более года назад Amazfit GTS 2 Mini были выпущены в Индии и они оказались одними из самых популярных умных часов компании. Теперь вышла новая версия со сниженной ценой, которая поступит в продажу в официальном магазине Amazfit 11 апреля.

Часы оснащены 1,55-дюймовым AMOLED-дисплеем (306 x 354 пикселей, 301 ppi, 450 нит) с более чем 80 циферблатами. Функция Always On предлагает более 60 дизайнов. Конструкция новых часов GTS 2 Mini такая же — корпус из алюминиевого сплава с пластиковой задней панелью и приятные для кожи силиконовые ремешки. Часы весят 19,5 г без ремешка. Корпус водонепроницаем до 5 АТМ, поэтому его можно брать с собой в плавание.

Аккумулятор емкостью 220 мАч обещает около 14 дней в обычном режиме и 7 дней в режиме активного пользования. Доступен базовый режим, который отключает большинство функций и может работать в течение 21 дня. Полная зарядка занимает около 2 часов.

Часы предлагают более 68 режимов упражнений и оснащены оптическим датчиком сердечного ритма BioTracker 2 PPG, который также измеряет насыщение крови кислородом (SpO2). Дополнительные датчики включают акселерометр, гироскоп, компас и датчик внешней освещенности.

GTS 2 Mini имеет встроенный GPS-трекер, поэтому он может точно отслеживать действия на свежем воздухе без подключения к смартфону. На борту есть микрофон, который позволяет пользователю разговаривать с Amazon Alexa, задавать вопросы, устанавливать таймеры, добавлять товары в список покупок и так далее.
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