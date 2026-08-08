Часы Rollme AI Watch 2 оценили в 40 долларов

Компания Rollme пополнила ассортимент смарт-часов моделями AI Watch 2 и AI Watch 3, которые получили функции ИИ на базе ChatGPT, DeepSeek и Grok. Пользователю будет доступен голосовой помощник, перевод текста и создания уникальных циферблатов через промт.

Rollme AI Watch 2 получили квадратный 1,99-дюймовый экран, алюминиевый корпус, батарею ёмкостью 520 мАч со временем автономной работы до 14 дней, совместимость со смартфонами на базе ОС Android 5.0 и новее, а также iPhone с iOS 9.0 и новее, функции измерения пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), отслеживания менструального цикла и качества сна, режимы тренировок и водонепроницаемость уровня 3 ATM. AI Watch 3 отличаются круглым 1,45-дюймовым дисплеем с разрешением 360:360 точек и аккумулятором ёмкостью 500 мАч. Обе модели оценены в 40 долларов.

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