Представлены бюджетные часы Casio MRW-240H

Компания Casio пополнила ассортимент доступных аналоговых часов серией MRW-240H, в которую вошли модели 1E1JF, 1E2JF и 1E3JF. Новинки отличаются дайверским дизайном в черной, зеленой и «пепси»-расцветках. Часы также характеризуются поворотным отражающим свет алюминиевым безелем, корпусом из полимерного материала с габаритами 47,9:44,6:12,3 мм и массой 39 граммов, водонепроницаемостью уровня 10 ATM (до 100 метров), дисплеем с защитным полимерным стеклом, функцией отображения даты, заявленной точностью хода ±20 секунд в месяц и сроком службы батарейки до трёх лет. Casio MRW-240H появятся в продаже на дебютном японском рынке до конца текущего месяца по рекомендованной эквивалентной цене в 38 долларов.

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