Amazfit представляет ультрамодные фитнес-часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e

Amazfit, популярный бренд на рынке носимых устройств, представил на выставке CES 2021 сверхтонкие умные часы Amazfit GTR 2e и GTS 2e. Обе модели выполнены в современном дизайне, сочетают в себе стиль и широкий функционал.

Новинки имеют безрамочный дизайн, экран выполнен из обработанного изогнутого стекла с защитой от царапин. Корпус часов изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивает надежность устройства, а также герметичность, а это значит, что их можно использовать во время плавания.

GTS 2e может похвастаться поворотным 1,65-дюймовым AMOLED-экраном HD с плотностью пикселей 341ppi, а GTR 2e оснащен поворотным 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с плотностью пикселей 326 ppi. Обе модели поставляются в трех разных цветах и отлично подходят к любой одежде.

Умные часы Amazfit оснащены новейшим высокоточным оптическим датчиком BioTrackerTM 2 PPG, он осуществляет круглосуточный мониторинг ЧСС и предупреждают владельца о повышении пульса в состоянии покоя. Также часы могут измерять уровень кислорода в крови.

Есть функция мониторинга сна, стресса и инновационная система оценки здоровья PAI (Personal Activity Intelligence), с ее помощью пользователь может оценить свое физическое состояние тела. Часы имеют 90 встроенных спортивных режимов разных видов спорта.

Производитель заявляет, что автономность часов может достигать 45 дней, благодаря системе управления питанием. Голосовой помощник позволяет включать спортивные режимы или активировать мониторинг сердечного ритма без доступа к интернету. Amazfit GTR 2e и GTS 2e совместимы с приложением Zepp, для сбора и анализа данных.

В России обе новинки появятся после 15 января 2021 в магазинах Связной, MTC и DNS по ориентировочной цене 10 990 рублей.