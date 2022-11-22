Amazfit в Чёрную пятницу продаёт часы со скидкой

Совсем скоро «Чёрная пятница», а значит, самое время приобретать различную электронику по вкусным ценам. В компании Amazfit тоже так решили и снизили стоимость на свои самые популярные модели — с 21 ноября по 30 ноября текущего года скидки на носимую электронику компании составят до 40%, что, безусловно, очень приятная новость, мимо которой сложно пройти. Кроме того, умные часы компании Amazfit уже можно приобрести в магазинах «Мегафон», DNS и Svyaznoy — осталось только выбрать ту модель, которая вам подходит больше всего по задачам и целям, после чего можно будет спокойно отправляться в магазин и искать подходящее устройство по вкусной цене. Например, просто шикарными умными часами выступает модель Amazfit Bip 3, которая является идеальным соотношением цены к качеству и функциональности.

Кроме того, обязательно стоит уделить внимание модели Amazfit GTS 2 mini и новинке текущего года Amazfit GTS 4 mini — это довольно тонкие и лёгкие умные часы, которые хотя и выглядят достаточно компактными, но на самом деле обладают внушительным набором функций и качественным дисплеем. Безусловно, золотой классикой являются часы Amazfit GTR 3 и Amazfit GTS 3, которые на протяжении довольно длительного времени пользуются повышенным спросом среди пользователей из-за привлекательного и дорогого внешнего вида, приличной автономности и производительности. И отдельно хотелось бы обратить внимание на модель Amazfit GTR 3 pro, которая выступает флагманом прошлого года и отлично справляется с любыми поставленными перед гаджетом задачами.