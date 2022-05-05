Amazfit выпустит более прочную версию умных часов Amazfit Vienna

Amazfit планирует выпустить более прочную версию умных часов Amazfit Vienna в 2022 году. Ожидается, что устройство будет оснащено AMOLED дисплеем с датчиками внешней освещенности, двухдиапазонным GPS, Bluetooth 5.0, модернизированным датчиком частоты сердечных сокращений SpO2 BioTracker 3.0 PPG, датчиком отслеживания сна, мониторингом стресса и не менее 150 различными режимами отслеживания тренировок (с собственной системой PAI Amazfit ).

Прочная титановая рамка будет окружать 1,28-дюймовый экран по сравнению с 1,39-дюймовым экраном T-Rex Pro 2. Кроме того, пластиковый вариант имеет более высокую плотность пикселей 454x454, тогда как дисплей Amazfit Vienna может быть 416х416. Amazfit Vienna будет иметь максимальную яркость в 1000 нит. Также известно что часы будут работать в течении 14 дней в активном режиме.