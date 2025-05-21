Amazon готовит складной планшет в духе MateBook Fold Ultimate

Вчера компания Huawei официально представила MateBook Fold Ultimate — ноутбук с гибким экраном, который в разложенном состоянии предлагает пользователю 18 дюймов рабочей площади, а в сложенном — имеет размеры обычного 13-дюймового ноутбука. А уже сегодня появились слухи о том, что компания Amazon работает над очень похожим устройством. Источником информации выступил Мин-Чи Куо — авторитетный аналитик и инсайдер, чьи прогнозы по цепочкам поставок часто касаются Apple. Неудивительно, что он заговорил о складных ноутбуках — ведь Apple тоже, по слухам, разрабатывает подобное устройство. Согласно последним данным, Apple планирует начать массовое производство складного ноутбука не раньше конца 2027 или даже 2028 года.

Amazon же, судя по всему, окажется быстрее — их устройство может пойти в производство уже в конце 2026 или 2027 года. Пока других подробностей нет, но ключевым вопросом остаётся выбор операционной системы — будет ли использовать Amazon операционную систему Windows или, возможно, адаптированную версию Fire OS? Аналогично и с Apple — это будет macOS или расширенный iPadOS? Всё же операционная система и её возможности будут сильно влиять на интерес со стороны покупателей, потому что пользователи хотят получить полноценное устройство с поддержкой всего необходимого софта, а не просто красивую и очень дорогую игрушку, с которой ничего нельзя будет сделать в реальном мире. И, конечно, вопрос финальной цены тоже многих интересует.
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