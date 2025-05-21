Amazon готовит складной планшет в духе MateBook Fold Ultimate

Amazon же, судя по всему, окажется быстрее — их устройство может пойти в производство уже в конце 2026 или 2027 года. Пока других подробностей нет, но ключевым вопросом остаётся выбор операционной системы — будет ли использовать Amazon операционную систему Windows или, возможно, адаптированную версию Fire OS? Аналогично и с Apple — это будет macOS или расширенный iPadOS? Всё же операционная система и её возможности будут сильно влиять на интерес со стороны покупателей, потому что пользователи хотят получить полноценное устройство с поддержкой всего необходимого софта, а не просто красивую и очень дорогую игрушку, с которой ничего нельзя будет сделать в реальном мире. И, конечно, вопрос финальной цены тоже многих интересует.