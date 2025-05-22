Amazon научилась доставлять смартфоны дронами

Вчера произошла довольно интересная ситуация — служба доставки дронами от компании Amazon расширила список товаров, которые можно получить по воздуху. Теперь пользователи могут заказывать с доставкой дронами iPhone, смартфоны Samsung Galaxy, аксессуары AirTag и AirPods, умные дверные звонки Ring, а также, например, термометры. Всего в списке уже более 60000 товаров, которые доставляются менее чем за час после оформления заказа. Однако есть важное ограничение — воспользоваться этой услугой можно только в определённых регионах, где поддерживается доставка дронами. Кроме того, если заказ пользователя укладывается в лимит по весу и он проживает в подходящем районе, потребуется указать точку посадки дрона — это может быть, например, задний двор или подъездная дорожка. После первого выбора система запомнит это место для будущих заказов и всё будет происходить в автоматическом режиме.

Amazon отмечает, что такая точность доставки стала возможной благодаря двум годам работы над цифровыми картами, встроенными в навигационные системы дронов. Это позволяет рассчитывать точное время доставки с погрешностью не более 5 минут. Когда дрон прибывает на место, он проверяет правильность адреса и соответствие посылки, а затем сбрасывает её — но только если в зоне посадки нет людей, животных или автомобилей. Есть и ещё одно ограничение — в плохую погоду дроны не летают. Небольшой дождь допустим, но при сильном ветре, ливне или других неблагоприятных условиях опция доставки дроном будет недоступна.