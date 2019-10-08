Amazon представила Fire HD 10

Компания Amazon представила обновленную версию планшетного компьютера Fire HD 10, который теперь стал еще более продвинутым. У планшета теперь восемь вычислительных ядер против четырех у оригинальной модели, плюс два гигабайта оперативной памяти. Стоит сказать, что ни название процессора, ни объем встроенной памяти нам добыть не удалось, но производитель уверяет, что можно будет поставить карту памяти до 512 гигабайт и этого хватит для того, чтобы вы носили с собой целую медиатеку контента на каждый день. Кроме того, нужно понимать, что это планшет за 150 долларов и он очень доступен на фоне конкурентов. Устройство очень крутое и если вы хотите именно доступный планшет, то стоит обратить свое внимание на данное устройство.