Amazon представленную улучшенную ТВ-приставку Fire TV Stick Lite 2022

Amazon представила обновленную телевизионную приставку Fire TV Stick Lite 2022. По сравнению с предыдущей версией 2020 года, Fire TV Stick Lite 2022 предлагает ряд новых функций. Приставка оснащена новой функцией Alexa Voice Remote Lite и кнопками быстрого доступа для таких платформ, как Amazon Prime Videos, Netflix и Amazon Music. Также с помощью пульта пользователь получает быстрый доступ к другим приложениям, установленным на приставке.

Amazon Fire TV Stick Lite 2022 основан на четырехъядерном процессоре с частотой 1,7 ГГц и графическим процессором IMG GE8300. Приставка поддерживает контент HDR 1080p, двухдиапазонный (2,4 ГГц + 5 ГГц) Wi-Fi, Bluetooth 5.0. и Bluetooth Low Energy для подключения аксессуаров, а также реализована поддержка звука Dolby. Стоимость Amazon Fire TV Stick Lite 2022 составляет 38 долларов.