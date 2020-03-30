Amazon раскрыл цену планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite

На сайте торговой площадки Amazon появилась страница планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite, который еще не был представлен официально. Отмечается, что аппарат будет стоить 430 евро, а старт продаж намечен уже на 2 апреля. Что до спецификаций, то планшету прочат 10,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, фирменную платформу Exynos 9611, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 26,34 Втч. Размеры устройства составят 245:154:7 мм, а масса – 798 граммов.