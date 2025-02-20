Amazon закрывает главного конкурента Google Play

Amazon прекращает поддержку собственного Appstore для Android уже 20 августа этого года — об этом компания сообщила в разделе часто задаваемых вопросов на своём сайте поддержки, не объяснив причин закрытия. Однако Appstore останется доступным на устройствах Fire TV и планшетах Amazon, где он служит основным магазином приложений. Приложения, загруженные через Amazon Appstore на Android-устройства, не исчезнут сразу после 20 августа, но компания предупреждает, что их работоспособность не будет гарантирована без дальнейших обновлений. Это решение совпадает с прекращением поддержки Appstore на Windows — Microsoft отключит его 5 марта в рамках отказа от подсистемы Android.

Кроме того, Amazon сворачивает программу Amazon Coins — виртуальную валюту, которую можно было использовать для покупки приложений и внутриигровых товаров. С 20 февраля 2025 года новые монеты купить уже нельзя, но оставшиеся на счетах можно будет потратить. После 20 августа неиспользованные Amazon Coins будут возвращены пользователям, а дополнительные детали о возвратах компания обещает раскрыть позже. Закрытие Android-версии Appstore выглядит неожиданным шагом, учитывая, что собственная операционная система Amazon Fire OS основана на Android. Однако сам магазин так и не смог завоевать популярность — в своё время он позволял пользователям тестировать Android-приложения в браузере, предлагал бесплатные версии программ и поставлялся предустановленным на провальном смартфоне Fire Phone.
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