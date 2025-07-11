Бюджетный смартфон Infinix Hot 60 5G+ получил 120-Гц экран

Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Hot 60 5G+, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером IMG BXM-8-256. Новинку также оснастили 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 128 ГБ флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой XOS 15, 6,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 560 нит и защитным стеклом Panda Glass, сдвоенной тыльной камерой с 50-Мп главным сенсором и датчиком глубины сцены, селфи-камерой с разрешением 8 Мп и LED-вспышкой, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,8 мм и кнопкой One-Tap AI для включения голосового ассистента Folax. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 120 долларов.