Infinix представила геймерский смартфон GT 30

После серии тизеров компания Infinix официально представила смартфон Infinix GT 30 — модель получила дизайн Cyber Mecha с белой светодиодной подсветкой на тыльной панели. Аппарат среднего класса оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1224p, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 7i, получил сканер отпечатков пальцев и имеет отверстие под фронтальную камеру на 13 Мп. Основная камера представлена 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682 и 8-мегапиксельным ультрашириком. За производительность отвечает мобильный процессор MediaTek Dimensity 7400 в связке с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем до 256 ГБ формата UFS 2.2. Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой XOS 15, при этом производитель обещает два года обновлений ОС и три года патчей безопасности.

Кроме того, GT 30 оснащён ёмкостными триггерами на правом торце (они позволяют настраивать нажатия в играх, чтобы было удобнее целиться и стрелять, не используя сенсорные элементы управления), 6-слойной 3D испарительной камерой, поддержкой 90 FPS в некоторых играх и настраиваемой белой подсветкой сзади. Питание обеспечивает аккумулятор на 5500 мАч с зарядкой 45 Вт, плюс устройство имеет степень защиты IP64 и весит 187 грамм. Отличное устройство на самом деле, вопрос только в конечной стоимости — устройство всё же должно быть доступным. При этом фанатам мобильного гейминга новинка точно понравится.
