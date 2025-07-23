Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системе с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1. Новинка также получила 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 560 нит, предустановленную прошивку UI 6.0 на основе ОС Android 15, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, импульсную светодиодную подсветку с пятью режимами, ударопрочный корпус, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, батарею ёмкостью 6300 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки и боковой дактилоскопический сенсор. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 85 и 95 долларов за конфигурации с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.