Apple признала iPhone XS винтажным смартфоном

Компания Apple внесла iPhone XS в перечень винтажных устройств, поскольку с момента прекращения его продаж прошло пять лет. Напомним, что эта модель была представлена осенью 2018 года, а через год производитель прекратил её выпуск. Через два года аппарат будет признан полностью устаревшим, из-за чего Apple остановит его обслуживание.

Напомним, что iPhone XS оснащается 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2436:1125 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 7-нанометровым 6-ядерным процессором A12 Bionic, сдвоенной тыльной камерой на 12 Мп (широкоугольный модуль) и 12 Мп (телемодуль), селфи-камерой разрешением 7 Мп, а также защитой от воды и пыли IP68.