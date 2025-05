Официально: Nothing Phone (3) готов к выходу

Компания Nothing объявила, что смартфон Nothing Phone (3) будет представлен в июле этого года. Более точную дату раскроют позже. Ранее производитель объявил, что Nothing Phone (3) станет первым флагманским смартфоном компании. Эксперты предполагают, что аппарат будет основан на топовом 3-нанометровом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а его цена окажется на уровне 800 футов стерлингов.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Nothing Phone (2) характеризуется прозрачной задней панелью с фирменным интерфейсом Glyph (11 светодиодных лент с 33 зонами освещения), 6,7-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой 45-Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядок.