Samsung Galaxy S26 Ultra не получит увеличенную батарею

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S26, которая должна выйти в начале следующего года, претерпит заметные изменения. Согласно новым слухам, компания откажется от версии Plus, заменив её новой моделью с приставкой Edge, а базовая версия будет переименована в Galaxy S26 Pro. Но на этом трансформация не закончится — Samsung также готовит обновление аккумуляторов практически для всей линейки, за исключением Galaxy S26 Ultra. На фоне китайских производителей, которые уже активно используют кремний-углеродные аккумуляторы и размещают в смартфонах батареи ёмкостью 6000 мАч и более, Samsung пока не может предложить аналогичный уровень автономности. Тем не менее, компания решила хотя бы частично улучшить ситуацию — согласно информации от GalaxyClub, Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Edge получат увеличенные аккумуляторы.

Интересно, что ранее инсайдеры сообщали даже более впечатляющую информацию — новый Edge будет тоньше, чем его предшественник, и при этом получит более ёмкую батарею, что стало возможным благодаря использованию усовершенствованных материалов. Это выглядит как серьёзное инженерное достижение, особенно на фоне стремления сохранить тонкий корпус. Что касается Galaxy S26 Ultra, то здесь, увы, изменений в батарее не ожидается — смартфон по-прежнему будет комплектоваться аккумулятором на 5000 мАч. Однако есть и позитивный момент — скорость зарядки увеличится с 45 до 60 Вт, что подтверждается утечками из прошивки. Хоть какой-то прогресс.
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