Американцы рассекретили дизайн Sony Xperia XZ2 Compact

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала смартфон Sony Xperia XZ2 Compact, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получил 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Его размеры равны 135,42:64,63 мм, что гораздо меньше прошлогоднего 5-дюймового Xperia XA1 с габаритами 145:67 мм. Также смартфон должен получить двойную основную камеру 19+8 Мп, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3000 мАч. Официальный анонс Sony Xperia XZ2 Compact ожидается на выставке MWC 2018, которая пройдет с 26 февраля по 1 марта.