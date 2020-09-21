AnTuTu сообщила, что iPhone 12 Pro Max получит 6 ГБ ОЗУ

Компания Apple еще не анонсировала iPhone следующего поколения или то, что большинство людей называют серией iPhone 12, на своем специальном онлайн-мероприятии Time Flies Apple компания раскрыла детали ключевого оборудования iPhone следующего поколения.

Новый iPhone получит чип A14 Bionic следующего поколения, основанный на 5-нм архитектуре TSMC. Согласно компании Apple, 5-нм чип A14 следующего поколения имеет на 40% более высокую скорость ЦП и на 30% более высокую скорость графического процессора по сравнению с 7-нм чипом A12 Bionic. По сравнению с 7-нм чипом A13 Bionic, он имеет примерно на 18% более высокую скорость ЦП и примерно на 8% более высокую скорость графического процессора.

На веб-сайте AnTuTu опубликованы две фотографии, которые показывают нам, что в iPhone 12 Pro Max используется 5-нм чип A14, способный получить в общей сложности 572 333 балла от AnTuTu.

В то время как iPhone 11 Pro Max использует 7-нм чип A13 Bionic, он может получить в общей сложности 524 436 баллов.

Согласно приведенным выше результатам, iPhone 12 Pro Max, в котором используется 5-нм чип A14 последнего поколения, может загружать больше очков из AnTuTu. Более того, эти же изображения также подтверждают, что iPhone 12 Pro Max будет оснащен 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти
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