Аналитики: iPhone X снимут с производства из-за низкого спроса

Аналитики KGI поделились прогнозами относительно флагманского смартфона iPhone X, который был представлен осенью прошлого года. По мнению аналитиков, в первом квартале этого года Apple реализует 18 млн iPhone, в то время как ожидались продажи на уровне 20-30 млн. Низкий спрос связывают с увеличением срока эксплуатации смартфона у китайских пользователей. Также специалисты отмечают, что китайцы предпочитают большие дисплеи, которым не может похвастаться iPhone X. Предполагается, что купертиновцы снимут с производства свой самый дорогой iPhone уже в середине 2018 года. Именного тогда стартует производственный цикл трех смартфонов следующего поколения: двух моделей с OLED-дисплеями и одной с IPS-панелью.