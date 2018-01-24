Аналитики предсказывают выход трех версий iPhone 2018

Аналитики из компании KGI поделились своими соображениями относительно смартфонов iPhone, которые будут выпущены осенью 2018 года. Предполагается, что нас ждет три модели: новый iPhone X, старшая модель iPhone X Plus и более доступная модель с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем. Новые iPhone X получат 5,8- и 6,5-дюймовые OLED-дисплей с поддержкой 3D Touch, 4 ГБ оперативной памяти, двойную камеру, L-образный аккумулятор и каркас из нержавеющей стали со стеклянной задней панелью. Доступная версия довольствуется экраном без поддержки технологии распознавания силы нажатия, одинарной камерой, 3 ГБ ОЗУ и алюминиевым каркасом. Цена этого смартфона составит 700-800 долларов.