Android 10 с оболочкой One UI 2.0 для Galaxy M20 и Galaxy M30

2019-12-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy M30; [47]
Корейская компания Samsung анонсировала обновление Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0 для Samsung Galaxy M20 и Samsung Galaxy M30.

Обновление вышла с номером сборки M205FDDU3CSL4/M305FDDU3CSL4 и весит прошивка 1.3 ГБ.

В обновление разработчики добавили: декабрьский патч безопасности, фирменная оболочка One UI 2.0 с измененным интерфейсом, новые жесты управления смартфона, улучшенный режим управления одной рукой, темная тема для системы и приложений, обновленная анимация открытия приложений. Компания уже распространяет обновление по воздуху, но для пользователей Индии, в остальных регионах обновление прилетит пользователям чуть позже.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M30
Samsung Galaxy A71 с камерой на 64 Мп...
Samsung Galaxy A71 с камерой на 64 МпКорейский производитель Samsung презентовала новый смартфон Samsung Galaxy A71. ...
Предварительный обзор Xbox Series X. Мощ...
Предварительный обзор Xbox Series X. МощСостоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет...
Новый Moto G8 Power с аккумулятором на 5...
Новый Moto G8 Power с аккумулятором на 5Компания одrola готовит к выходу ещё одну модель из линейки G8. ...
BIOSTAR выпустила новые твердотельные на...
BIOSTAR выпустила новые твердотельные наBIOSTAR объявляет о новом дополнении к своей серии твердотельных накопителей NVMe M.2 серии M700 с большо...
Minecraft получает обновление Cross-Play...
Minecraft получает обновление Cross-PlayMinecraft теперь получает обновление для платформы PS4, которое позволяет всем пользователям PlayStation ...
Живые фотографии смартфона Xiaomi Redmi ...
Живые фотографии смартфона Xiaomi Redmi Сегодня в сети была опубликована большая подборка живых фотографий смартфона Redmi K30, который вышел в п...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Переводчик в Google Assistant теперь дос...
Переводчик в Google Assistant теперь досКомпания Google добавила функцию перевода в режиме реального времени на смартфоны с Android и iOS. ...


Обзор SteelSeries Apex 7. Механическая клавиатура с OLED-экраномОбзор SteelSeries Apex 7. Механическая клавиатура с OLED-экраном
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC (NE6165SS18G1-166F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC (NE6165SS18G1-166F)
Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?
Обзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталямОбзор Trust GXT 707B Resto. Игровое кресло с вниманием к деталям
Обзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатовОбзор Razer Tetra (RZ04-02920200-R3G1). Гарнитура для чатов
Предварительный обзор Xbox Series X. Мощ...
Предварительный обзор Xbox Series X. МощСостоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуля...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуляМы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегод...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Editi...
Обзор Neverwinter Nights: Enhanced EditiСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовол...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro Ma...
Предварительный обзор Logitech 4K Pro MaСегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с м...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко мо...
Предварительный обзор Redmi K30. Ярко моПришло время поговорить о достаточно интересном смартфоне, который буквально вчера официально анонсировал...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. Класс...
Обзор Edna & Harvey: The Breakout. КлассДавайте поговорим о достаточно интересной игре, которая когда-то давно радовала пользователей своими инте...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. ...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. Давайте поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит привлекательно и может п...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушка...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушкаПришло время окунуться в мир борьбы с привидениями — в этот раз у нас на обзоре довольно необычная игра, ...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor