Android 10 с оболочкой One UI 2.0 для Galaxy M20 и Galaxy M30

Корейская компания Samsung анонсировала обновление Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0 для Samsung Galaxy M20 и Samsung Galaxy M30.

Обновление вышла с номером сборки M205FDDU3CSL4/M305FDDU3CSL4 и весит прошивка 1.3 ГБ.

В обновление разработчики добавили: декабрьский патч безопасности, фирменная оболочка One UI 2.0 с измененным интерфейсом, новые жесты управления смартфона, улучшенный режим управления одной рукой, темная тема для системы и приложений, обновленная анимация открытия приложений. Компания уже распространяет обновление по воздуху, но для пользователей Индии, в остальных регионах обновление прилетит пользователям чуть позже.