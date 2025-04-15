Android 15 не будет работать на старых смартфонах

С выходом операционной системы Android 15 компания Google ввела новые требования к минимальному объёму встроенной памяти для смартфонов, желающих получить предустановленные фирменные приложения и сервисы, объединённые в пакет Google Mobile Services. Теперь такие устройства должны иметь не менее 32 ГБ памяти. При этом не менее 75% от этого объёма должно быть отведено под раздел данных, где хранятся системные приложения, их данные, пользовательские приложения и файлы. Ранее минимальным объёмом считались 16 ГБ (начиная с Android 12), а до этого — 8 ГБ. Стоит отметить, что устройства, изначально вышедшие с меньшим объёмом памяти, не смогут обновиться до Android 15. Хотя смартфонов с 16 или даже 32 ГБ памяти сейчас осталось немного, Google чётко обозначает, что Android 15 — это, по сути, ОС для более мощных устройств.

На практике же использование Android на 32 ГБ хранилища будет мучительным, вне зависимости от версии системы. Что касается оперативной памяти, то здесь требования также ужесточаются — устройства с 2 или 3 ГБ ОЗУ могут работать только с Android Go Edition, облегчённой версией Android для бюджетных устройств. При этом смартфоны с менее чем 2 ГБ ОЗУ вообще не получат GMS, а устройства с 4 ГБ ОЗУ пока могут запускать полноценный Android 15, но с Android 16 им тоже придётся перейти на Android Go, что фактически делает 6 ГБ ОЗУ новым минимумом для полноценного Android в будущем. Помимо требований к железу, Google также внедряет новую функцию, связанную с безопасностью.