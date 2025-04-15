Android 15 не будет работать на старых смартфонах

С выходом операционной системы Android 15 компания Google ввела новые требования к минимальному объёму встроенной памяти для смартфонов, желающих получить предустановленные фирменные приложения и сервисы, объединённые в пакет Google Mobile Services. Теперь такие устройства должны иметь не менее 32 ГБ памяти. При этом не менее 75% от этого объёма должно быть отведено под раздел данных, где хранятся системные приложения, их данные, пользовательские приложения и файлы. Ранее минимальным объёмом считались 16 ГБ (начиная с Android 12), а до этого — 8 ГБ. Стоит отметить, что устройства, изначально вышедшие с меньшим объёмом памяти, не смогут обновиться до Android 15. Хотя смартфонов с 16 или даже 32 ГБ памяти сейчас осталось немного, Google чётко обозначает, что Android 15 — это, по сути, ОС для более мощных устройств.

На практике же использование Android на 32 ГБ хранилища будет мучительным, вне зависимости от версии системы. Что касается оперативной памяти, то здесь требования также ужесточаются — устройства с 2 или 3 ГБ ОЗУ могут работать только с Android Go Edition, облегчённой версией Android для бюджетных устройств. При этом смартфоны с менее чем 2 ГБ ОЗУ вообще не получат GMS, а устройства с 4 ГБ ОЗУ пока могут запускать полноценный Android 15, но с Android 16 им тоже придётся перейти на Android Go, что фактически делает 6 ГБ ОЗУ новым минимумом для полноценного Android в будущем. Помимо требований к железу, Google также внедряет новую функцию, связанную с безопасностью.
Смартфон Nothing Phone (3a) засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона Nothing Phone (3a), который будет официально представлен 4 марта. О…
iPhone SE 4 получит собственный модем от Apple…
Apple готовится представить свой бюджетный iPhone с поддержкой Apple Intelligence уже в среду, и, по сооб…
iQOO Neo 11 получит металлическую рамку корпуса …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии iQOO Neo 11, офиц…
Xiaomi представила Poco M7 с очень низкой ценой…
Сегодня компания Xiaomi официально представила новый свой новый смартфон — Poco M7, который предлагает 2 …
Realme Neo7x получит процессор Snapdragon 6 Gen 4…
Компания Realme объявила о скором релизе смартфона Realme Neo7x, цена которого не превысит 137 долларов. …
Samsung Galaxy S25 существует в варианте на 16 ГБ ОЗУ…
Все модели смартфонов Galaxy S25 оснащены 12 ГБ оперативной памяти — по всему миру. Но на самом деле это …
Samsung исправила баг камеры в Galaxy S25…
Компания Samsung начала поставки серии смартфонов Galaxy S25 в начале этого месяца, но некоторые первые п…
Nubia V70 Max получит батарею на 6000 мАч…
Компания Nubia объявила, что недорогой смартфон Nubia V70 Max будет официально представлен уже 15 февраля…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor