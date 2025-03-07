Android 16 получит виджеты на экране блокировки

Компания Google объявила, что виджеты для экрана блокировки появятся на смартфонах с Android 16 уже в этом году — ранее эта функция была доступна только на планшете Pixel Tablet. По умолчанию все виджеты будут поддерживать экран блокировки, однако разработчики приложений смогут отключить эту функцию при желании. Некоторые действия, такие как запуск приложения, всё же будут требовать аутентификации с помощью отпечатка пальца, PIN-кода или распознавания лица. Обновление было анонсировано в блоге разработчиков Android — Google также подтвердила, что виджеты экрана блокировки войдут в состав Android Open Source Project в первом квартальном обновлении после выхода Android 16, который ожидается в конце лета.

Сейчас Android 16 находится в стадии бета-тестирования, а официальный релиз намечен на июнь. Хотя в последней бета-версии Android 16 виджеты экрана блокировки для смартфонов пока не активированы, журналист Android Authority сумел включить их раньше времени. Он выяснил, что в отличие от Pixel Tablet, где доступ к виджетам можно получить, проведя вправо на главном экране, на смартфонах эта функция пока работает только в режиме заставки. Это означает, что виджеты появляются лишь тогда, когда устройство заряжается или установлено в док-станцию. Однако Google уточнила, что способ вызова интерфейса виджетов может настраиваться производителями устройств, поэтому после официального обновления возможны различные варианты реализации.
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