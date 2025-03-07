Android 16 получит виджеты на экране блокировки

Сейчас Android 16 находится в стадии бета-тестирования, а официальный релиз намечен на июнь. Хотя в последней бета-версии Android 16 виджеты экрана блокировки для смартфонов пока не активированы, журналист Android Authority сумел включить их раньше времени. Он выяснил, что в отличие от Pixel Tablet, где доступ к виджетам можно получить, проведя вправо на главном экране, на смартфонах эта функция пока работает только в режиме заставки. Это означает, что виджеты появляются лишь тогда, когда устройство заряжается или установлено в док-станцию. Однако Google уточнила, что способ вызова интерфейса виджетов может настраиваться производителями устройств, поэтому после официального обновления возможны различные варианты реализации.