Android 17 выводит из строя смартфоны Pixel

В середине июня 2026 года компания Google выпустила на смартфонах Pixel обновление операционной системы Android 17, пообещав повышение производительности, новые ИИ-функции и более плавную работу системы. Однако для многих пользователей радость от обновления оказалась недолгой. Вскоре после релиза Reddit, X и другие тематические площадки буквально заполонили жалобы на две серьёзные проблемы — некорректную работу сенсорного экрана и сбои подключения к сетям 5G. Некоторые владельцы Pixel сообщают, что экран их устройства периодически перестаёт реагировать на касания и жесты. Другие столкнулись с ещё более странной ошибкой, получившей название «инверсия жестов» — в этом случае свайп вверх приводит к прокрутке страницы вниз, а свайп вниз — вверх. По словам пользователей, подобное поведение появилось только после установки Android 17.

Помимо проблем с экраном, многие владельцы Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 8 Pro, Pixel 8a и даже Pixel 6a столкнулись с потерей подключения к сетям 5G после обновления. В ряде случаев смартфоны переключаются на LTE или полностью теряют сигнал. Также сообщается об исчезновении профилей eSIM после перезагрузки и проблемах с автоматическим подключением к сохранённым сетям Wi-Fi. Тем, кто столкнулся с перечисленными проблемами, рекомендуется отправить отчёт через встроенный инструмент обратной связи Android или сообщить о неполадках на официальном форуме сообщества Pixel. Вероятно, вскоре Google выпустит патч.