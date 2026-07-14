Huawei представила смартфоны Pura 90s, наушники FreeClip 2 S и планшет MatePad Air

Huawei провела в Куала-Лумпуре международную презентацию новых устройств. Главной премьерой стала серия смартфонов HUAWEI Pura 90s, дополненная наушниками HUAWEI FreeClip 2 S и планшетами HUAWEI MatePad Air.

Смартфоны получили 200-Мп телеобъектив с крупным сенсором, систему XMAGE второго поколения и инструменты обработки изображений на базе искусственного интеллекта. Производитель заявляет улучшенное качество съемки с большого расстояния, в макрорежиме и при сложном освещении.

MatePad Air выполнен в корпусе толщиной 5,3 мм и оснащен OLED-экраном PaperMatte. Планшет ориентирован на работу, обучение и создание контента, а также поддерживает инструменты на базе ИИ. Сроки начала продаж и стоимость новинок Huawei пока не раскрыла.

Наушники FreeClip 2 S представлены в глубоком синем и серебристом цветах. Они сохранили открытую конструкцию, получили обновленную С-образную форму из жидкого силикона и увеличенный на 20% зарядный футляр.

Официально: TECNO Pova 8 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 11 июня в Индии будет представлен смартфон Pova 8 5G. Производитель подтверд…
Смартфоны OPPO Reno 16 засветились в Европе …
В базах данных сразу нескольких международных сертификационных ведомств обнаружились упоминания смартфоно…
Смартфон itel A100 Pro оценили в 93 доллара …
Компания itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A100 Pro, которая основана на восьмиядер…
Представлен смартфон Vivo T5 Pro 5G с АКБ на 9020 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T5 Pro 5G, которая базируется на 4-нанометровом пр…
Vivo Y31s 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 360 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y31s 5G, которая базируется на 4-нанометровой одно…
iPhone получит продвинутую защиту от кражи…
Согласно новой информации от инсайдеров, компания Apple активно разрабатывает новейшую функцию защиты от …
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.…
iQOO Z11x — это не попытка сделать «все и сразу». Смартфон собран вокруг нескольких практичных вещей: бол…
Samsung представила смартфон Galaxy M47 5G…
Компания Samsung официально представила новый смартфон среднего класса под названием Galaxy M47 5G. Новин…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor