Huawei представила смартфоны Pura 90s, наушники FreeClip 2 S и планшет MatePad Air

Huawei провела в Куала-Лумпуре международную презентацию новых устройств. Главной премьерой стала серия смартфонов HUAWEI Pura 90s, дополненная наушниками HUAWEI FreeClip 2 S и планшетами HUAWEI MatePad Air.Смартфоны получили 200-Мп телеобъектив с крупным сенсором, систему XMAGE второго поколения и инструменты обработки изображений на базе искусственного интеллекта. Производитель заявляет улучшенное качество съемки с большого расстояния, в макрорежиме и при сложном освещении.

MatePad Air выполнен в корпусе толщиной 5,3 мм и оснащен OLED-экраном PaperMatte. Планшет ориентирован на работу, обучение и создание контента, а также поддерживает инструменты на базе ИИ. Сроки начала продаж и стоимость новинок Huawei пока не раскрыла.Наушники FreeClip 2 S представлены в глубоком синем и серебристом цветах. Они сохранили открытую конструкцию, получили обновленную С-образную форму из жидкого силикона и увеличенный на 20% зарядный футляр.