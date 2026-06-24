Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Limited Edition оценили в $400

Компания Infinix выпустила на индийский рынок смартфон Infinix Note 60 Pro Pininfarina Limited Edition, который выпущен ограниченным тиражом. Дизайн новинки был создан в партнерстве с итальянским дизайнерским брендом Pininfarina. Данное издание может похвастаться тыльной панелью с имитацией карбонового волокна и аэрокосмическим алюминиевым каркасом 360°. Смартфон доступен в единственной конфигурации с 8/256 ГБ памяти по эквивалентной цене в 400 долларов.

Infinix Note 60 Pro также имеет в своем оснащении 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 c максимальной частотой 2,7 ГГц и графикой Adreno A810, 6,78-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с разрешением 1208:2644 пикселя, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, ОЗУ LPDDR5, встроенную память UFS 2.2, двойную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной, беспроводной, обратной проводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 90, 30, 7,5 и 5 Вт соответственно, стереодинамики с настройкой JBL, поддержку сотовых сетей 5G и корпус толщиной 7,36–7,45 мм.