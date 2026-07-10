Представлен тонкий смартфон Nubia Air Pro

Компания Nubia пополнила ассортимент смартфонов моделью Air Pro, главной особенностью которой стал корпус толщиной 5,99 мм и массой 172 грамма. При этом здесь используется металлическая рамка из алюминиевого сплава.

Новинка также характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68, IP69 и IP69K, 6,77-дюймовым экраном AMOLED с пиковой яркостью 4500 нит, кадровой частотой 144 Гц, ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц и усиленным стеклом, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, кремний-углеродной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, обратной зарядки на 10 Вт и обходной зарядки. Цена смартфона составила 430 евро.