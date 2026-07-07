Xiaomi готовит к релизу HyperOS 4

Следующее крупное обновление программного обеспечения от компании Xiaomi, похоже, уже на горизонте. По данным инсайдеров из индустрии, HyperOS 4 может официально дебютировать в августе текущего года, новая версия системы должна получить переработанный интерфейс, масштабные изменения внутри платформы и ряд функций на основе искусственного интеллекта для совместимых устройств Xiaomi. Согласно утечкам из китайских источников, HyperOS 4 была полностью переработана с использованием языка программирования Rust и фреймворка Flutter для ключевых компонентов системы. Сообщается, что Xiaomi полностью отказалась от устаревшего кода MIUI, что позволит создать более чистую и оптимизированную архитектуру.

Первые результаты тестирования указывают, что новая система может повысить общую плавность работы примерно на 40%, улучшить сохранение приложений в фоновом режиме на 35% и снизить потребление оперативной памяти в режиме ожидания на 25–30%. Также сообщается, что спустя год постоянного использования снижение производительности может составить всего 5%. Кроме того, ожидается, что HyperOS 4 получит новый дизайн Liquid Glass с более мягкой визуальной стилистикой и эффектами, напоминающими объёмные 2.5D-элементы. Пользователям будут доступны два варианта оформления интерфейса — Transparent и Soft. Кроме того, обновление должно улучшить взаимодействие между различными устройствами Xiaomi, включая смартфоны, планшеты, устройства умного дома и автомобили.
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