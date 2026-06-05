Xiaomi 18 Pro получит огромный задний дисплей

В сентябре прошлого года китайская компания Xiaomi выпустила флагманские модели смартфонов Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, обе из которых получили дополнительный экран на задней панели. У Xiaomi 17 Pro этот вспомогательный дисплей имеет диагональ 2,7 дюйма, у Pro Max он чуть больше. Но, по информации инсайдеров, в следующем поколении второстепенный экран смартфонов заметно увеличится. Например, если данные поставщиков секретной информации верны, у Xiaomi 18 Pro тыльный экран может вырасти до внушительных 4 дюймов по диагонали. Помимо увеличения размера, ожидается и улучшение характеристик. Сообщается, что новый дисплей станет ярче, чем у Xiaomi 17 Pro, а также получит более высокое разрешение, что приведёт к увеличению плотности пикселей.

У экрана также будут крупные закруглённые углы, хотя они закруглены и сейчас, но, видимо, радиус закругления увеличат. Отдельно упоминается функция защиты конфиденциальности в духе Samsung Galaxy S26 Ultra, хотя, скорее всего, она относится к основному дисплею устройства, а не к второстепенному — всё же технология сейчас слишком дорогая, чтобы ставить её буквально везде. Ожидается, что линейка Xiaomi 18, включая Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, будет представлена в сентябре. Модели Pro, по слухам, получат процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, а базовая версия — обычный Snapdragon 8 Elite Gen 6. В чём разница между этими процессорами пока что не совсем понятно, так как их ещё не анонсировали.
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