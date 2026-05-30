Oukitel WP500 Ultra получил аккумулятор на 10000 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью WP500 Ultra, одной из особенностей которой стал физический переключатель для отключения камеры и микрофона. Новинка также характеризуется корпусом с размерами 177,2:82,6:22,9 мм и массой 414 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, 108-Мп основной камерой, тепловизионной камерой с разрешением 640:512 точек, камерой ночного видения с фиксацией разницы температур менее 40 мК и погрешностью измерения 2°C или 2% от значения, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Цена смартфона пока не раскрывается.