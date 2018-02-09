Android Oreo на Samsung Galaxy S7 edge. Видео

2018-02-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S7 edge; [74]
Вчера стало известно, что вьетнамские пользователи Samsung Galaxy S7 Edge уже получили обновление до операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой Samsung Experience UI 9.0. Предполагалось, что прошивка вышла раньше срока из-за ошибки сотрудников местного подразделения Samsung, поскольку финальную версию Android 8.0 Oreo еще не получил даже актуальный флагман Samsung Galaxy S8. Сегодня в сети появилось видео, демонстрирующее работу «печеньки» на позапрошлогоднем флагмане. Прошивка привносит новые схемы подсветки боковой панели, новые часы для AOD, персонализированное меню настроек и прочие дополнения. Полноценный релиз, вероятно, состоится не раньше марта этого года.


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