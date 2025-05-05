Android теперь умеет хранить цифровые документы

Вчера компания Google официально объявила о внедрении поддержки цифровых удостоверений личности в операционной системе Android. Данная фишка стала возможной благодаря интеграции стандартов OpenID4VP и OpenID4VCI прямо в Android через систему Credential Manager. С появлением этой функции пользователи смогут сохранять цифровые удостоверения в приложениях, поддерживающих API DigitalCredential. Такие приложения смогут не только хранить, но и передавать эти данные другим приложениям, а пользователи — использовать их для загрузки или предъявления при необходимости. Передача будет осуществляться через зашифрованные каналы связи, что обеспечит безопасность и конфиденциальность данных.

Цифровые удостоверения — это криптографически проверяемые документы. Речь про водительские права, паспорта, удостоверения личности, а при более широком внедрении — дипломы, страховые полисы, членские билеты, лицензии и прочее. Обычно такие документы можно хранить в цифровых кошельках, например, Google Wallet, а также и в приложениях авиакомпаний, которые, например, могут сохранять бонусные программы для клиентов. На данный момент новая функция уже поддерживается в Google Wallet, плюс в ближайшее время она появится в Samsung Wallet, а также в 1Password. Правда, далеко не во всех странах существуют цифровые версии столь важных документов, так что оригиналы всё равно придётся носить с собой — как минимум в ближайшем будущем, пока технология не наберёт обороты.