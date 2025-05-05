Android теперь умеет хранить цифровые документы

Вчера компания Google официально объявила о внедрении поддержки цифровых удостоверений личности в операционной системе Android. Данная фишка стала возможной благодаря интеграции стандартов OpenID4VP и OpenID4VCI прямо в Android через систему Credential Manager. С появлением этой функции пользователи смогут сохранять цифровые удостоверения в приложениях, поддерживающих API DigitalCredential. Такие приложения смогут не только хранить, но и передавать эти данные другим приложениям, а пользователи — использовать их для загрузки или предъявления при необходимости. Передача будет осуществляться через зашифрованные каналы связи, что обеспечит безопасность и конфиденциальность данных.

Цифровые удостоверения — это криптографически проверяемые документы. Речь про водительские права, паспорта, удостоверения личности, а при более широком внедрении — дипломы, страховые полисы, членские билеты, лицензии и прочее. Обычно такие документы можно хранить в цифровых кошельках, например, Google Wallet, а также и в приложениях авиакомпаний, которые, например, могут сохранять бонусные программы для клиентов. На данный момент новая функция уже поддерживается в Google Wallet, плюс в ближайшее время она появится в Samsung Wallet, а также в 1Password. Правда, далеко не во всех странах существуют цифровые версии столь важных документов, так что оригиналы всё равно придётся носить с собой — как минимум в ближайшем будущем, пока технология не наберёт обороты.
OPPO Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый экран …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона OPPO Find X8 Ult…
Samsung лишилась главного руководителя…
Генеральный директор компании Samsung Electronics и глава подразделения потребительской электроники и моб…
Смартфон Redmi A5 4G получит 120-Гц экран …
Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения и подробности о характеристик…
В серию Vivo X300 войдут четыре смартфона…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о линейке флагманских смартф…
iPhone 17 Air получит странный островок камеры…
Apple, вероятно, выпустит iPhone 17 Air, свой самый тонкий смартфон, уже в этом году. И ранее ходили слух…
Складной смартфон Vertu Quantum Flip оценили от 5400 евро …
Компания Vertu объявила о выпуске складного смартфона Quantum Flip, в основе которого лежит сильно переде…
POCO M7 Pro 5G оценили в 20 тысяч рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон POCO M7 Pro 5G, который дебютировал в Китае еще в кон…
Huawei Pura 80 Ultra получит китайский дюймовый сенсор…
Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о камерах флагманских смартфонов Huawei…
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor