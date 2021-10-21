Angry Miao выпускает механическую клавиатуру CYBERBOARD R3

Angry Miao официально выпустила новое поколение пользовательских механических клавиатур CYBERBOARD R3. Он будет доступен в цветах Budapest Pink, Aquatic Green, Cloud White и Basalt Black, вдохновленных цветовой палитрой Уэса Андерсона. Цена CYBERBOARD R3 составляет 570 долларов за Budapest Pink, Aquatic Green и Basalt Black и 620 долларов США за вариант Cloud White.

Новые цвета CYBERBOARD R3 были вдохновлены цветовой палитрой талантливого режиссера Уэса Андерсона. Палитра отличается мягкими пастельными тонами и низкой насыщенностью. Дополненный симметричными композициями, элегантной обстановкой и запоминающимся саундтреком, он дарит истинное ощущение изысканного чуда. Алюминиевая рама на передней панели CYBERBOARD формируется посредством обработки с ЧПУ, пескоструйной обработки и анодирования с помощью электрофореза. В результате образуется неповторимая матовая текстура керамики со стильным и нежным цветовым оттенком. Эта форма обработки металла также обеспечивает более высокий уровень устойчивости к царапинам. Кроме того, Angry Miao также подготовила Basalt Black для самых заядлых фанатов. Этот насыщенный и сдержанный черный цвет - прекрасное лекарство от сомневающихся.
Комментарии и отзывы CYBERBOARD R3
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