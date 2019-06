Анонс Apple iOS 13: что нового и кто обновится

Сегодня, в первый же день конференции для разработчиков WWDC 2019, компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы iOS 13.

Представители Apple обещают, что новая iOS еще больше «разгонит» ваш смартфон: приложения будут запускаться в два раза быстрее, а скорость разблокировки по лицу с помощью Face ID будет на 30% быстрее. Как и ожидалось, в iOS 13 добавили темный режим, чтобы глаза не уставали в ночное время или при слабом освещении. Тема доступна во всех основных приложениях Apple и уведомлениях, а протестировать ее можно будет в бета-версии ОС.

В клавиатуре дебютировал режим ввода при помощи свайпов, то есть не отрывая палец от экрана. Карты стали более детализированными позволяют добавлять места, где вы любите бывать либо планируете посетить. Также улучшили редактирование фотографий (настройки яркости, контрастности, четкости, баланса белого) и добавили возможность редактировать видео с возможностью его вращения. Кроме того, в приложении «Фото» снимки теперь сортируются по событиям и по времени (год, месяц и день).

Теперь приложения будут передавать данные о месторасположении пользователя один раз, а не при каждом использовании. А с учетной записью Apple ID можно безопасно авторизоваться на сайтах, самостоятельно выбрав, какой информацией поделиться. Адрес электронной почты можно скрыть: система при этом автоматически сгенерирует случайный адрес и будет перенаправлять сообщения на настоящую почту.

Siri в новой версии ОС стала более человечной: с помощью машинного обучения (Neural TTS) ее голос уже не так похож на робота. Конечно же, не обошлось без мемодзи и анимодзи. Теперь можно самостоятельно «собрать» свое изображение, изменив прическу, цвет волос, добавив аксессуары и даже брекеты на зубах. Первая бета-версия iOS 13 уже вышла, а финальную обещают во второй половине сентября. Новую iOS получат: iPhone XS и XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 и 8 Plus iPhone 7 и 7 Plus iPhone 6s и 6s Plus iPhone SE iPod touch (2019)